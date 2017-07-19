Clima: si alzano i livelli del Lago Maggiore, garantira' acqua nei periodi di crisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 mag - Il lago Maggiore potra' aumentare il livello idrometrico nella stagione primaverile fino a 1,35 metri e, in caso di scarsita' di neve, fino ad 1,40 metri per contrastare i cambiamenti climatici e scongiurare nuove crisi idriche. La decisione, definita 'storica', e' stata sancita dalla Conferenza Istituzionale Permanente e frutto dell'accordo coordinato dall'Autorita' di Bacino del Fiume Po con le Regioni Piemonte e Lombardia, Consorzio del Ticino, Organismo bilaterale Italia-Svizzera e associazioni interessate. Il distretto potra' contare su un incremento tra 20 e 30 milioni di metri cubi d'acqua a disposizione, in caso di particolari periodi di stress idrico delle comunita' locali del bacino del Po, dell'agricoltura produttiva del Piemonte e fino al Delta, assicurando uno stoccaggio preventivo d'acqua per poi renderla disponibile nei momenti di maggiore fabbisogno.

"Uno straordinario esempio di come possiamo e dobbiamo adattarci ai cambiamenti climatici. Piu' acqua per l'agricoltura, per la mitigazione ambientale e la vita del Po fino alla foce, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica e di tutela ambientale', ha evidenziato Alessandro Delpiano, Segretario Generale dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po. "Siamo molto soddisfatti del fatto che si sia riusciti a trovare una sintesi efficace per dare un segnale concreto di sostegno al mondo agricolo, un efficace punto d'equilibrio fra le esigenze di tutti i comparti. Il nostro obiettivo e' duplice: tutelare le colture d'eccellenza del territorio, come il riso, e preservare una stagione turistica estiva che rappresenta un elemento fondamentale per l'economia locale", dicono l'assessore piemontese all'Ambiente Matteo Marnati e quello al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo Paolo Bongioanni. 'Il cambiamento climatico rende necessario l'adattamento alle nuove condizioni da parte delle istituzioni e del mondo produttivo- dichiara Massimo Sertori, assessore all'Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia -. Piu' acqua potra' essere destinata all'irrigazione delle risaie della Lomellina e all'agricoltura della pianura milanese e pavese, vere e proprie eccellenze dell'agricoltura italiana".

ami

(RADIOCOR) 03-05-26 13:37:40 (0217) 5 NNNN