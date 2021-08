Clima: Onu, riscaldamento +1,5 gradi nel 2030, 10 anni prima del previsto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 9 ago - 'Questo rapporto e' un allerta rosso per l'umanita'', ha sottolineato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, puntando il dito contro le energie fossili che 'distruggono il pianeta' e chiedendo ai Paesi di porre fine alle nuove esplorazioni e alla produzione di tali energie, indirizzando le sovvenzioni verso le rinnovabili. Guterres ha anche chiesto ai leader mondiali di fare si' che la conferenza sul clima COP26 di Glasgow, in Scozia, nel prossimo novembre sia 'un successo' per la riduzione delle emissioni nocive. 'Se uniamo le forze ora, possiamo evitare la catastrofe climatica, ma come dice chiaramente il rapporto di oggi, non c'e' tempo da perdere e non c'e' posto per le scuse', ha insistito il numero uno dell'Onu. Gli esseri umani sono 'indiscutibilmente' colpevoli degli sconvolgimenti climatici e non hanno altra scelta se non ridurre drasticamente le emissioni di gas ad effetto serra se vogliono limitare i danni, sottolinea il rapporto che e' stato adottato venerdi' da 195 Paesi. Si tratta della prima valutazione completa della scienza climatica dal 2014 ed e' stata realizzata da oltre 230 scienziati, di 66 nazionalita' e sulla base di 14mila studi pubblicati. Per l'umanita', che e' gia' colpita dalle temperature record e da gravi inondazioni, si prospettano nuovi disastri 'senza precedenti'. Sono cinque gli scenari presi in considerazione sugli effetti delle emissioni di gas ad effetto serra, dal peggiore che vede l'aumento della temperatura oltre i 2 gradi entro la fine del secolo al piu' ottimistico, che la prospetta riportata a +1,4 gradi. In ogni caso il pianeta dovrebbe raggiungere la soglia di 1,5 gradi rispetto all'era pre-industriale attorno al 2030, quindi dieci anni prima della precedente stima dell'Ipcc del 2018. Se le emissioni non saranno drasticamente ridotte, sarebbe dunque il fallimento dell'Accordo di Parigi sul clima e del suo obiettivo di limitare il riscaldamento 'ben al di sotto' dei 2 gradi, se possibile a +1,5 gradi.

Gia' ora, che la temperatura media del pianeta e' aumentata di 1,1 gradi, sono sotto gli occhi di tutti le conseguenze del riscaldamento, dagli incendi che divorano i territori della California, della Grecia e della Turchia, alle letali inondazioni che hanno colpito la Germania e la Cina, alle temperature vicine a 50 gradi del Canada. 'Se pensate che questo sia grave, ricordatevi che quello che vediamo oggi e' solo l'inizio', commenta Kristina Dahl, un'esperta che fa parte della Union for Concerned Scientists. 'Stabilizzare il clima richiede una riduzione forte, rapida e duratura delle emissioni dei gas ad effetto serra per arrivare a zero emissioni nette di anidride carbonica', ha sottolineato Panmao Zhai, co-presidente del gruppo di esperti che ha realizzato questa prima parte delle valutazioni dell'Ipcc, mentre la seconda e' prevista per febbraio 2022 e la terza sulle soluzioni e' attesa per marzo.

Gli-col

(RADIOCOR) 09-08-21 11:10:16 (0203) 5 NNNN