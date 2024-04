Cipess: De Poli, 538 mln, risorse cruciali per tornare a far correre il Veneto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - "Un altro decisivo passo in avanti: la riunione al Cipess di oggi, guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e alla presenza del Governatore del Veneto, Luca Zaia, sblocca oltre 538 milioni euro del Fondo sviluppo e coesione destinati al Veneto. Sono risorse cruciali per tornare a far correre la locomotiva d'Italia: il Patto di coesione le colloca in interventi strategici, in grado di produrre un moltiplicatore positivo per i territori e per l'intera Nazione'. Cosi' il senatore Udc Antonio De Poli.

