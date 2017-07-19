Cina: Farnesina, con missione Tajani rafforzato export nel mercato asiatico

Intese per 360 mln nel legno-arredo e industriale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - La missione in Cina del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e in particolare la tappa di Shanghai, ha registrato risultati concreti per il rafforzamento dell'export italiano nel mercato asiatico. Lo rende noto la Farnesina spiegando che "tra i principali esiti, l'avvio di una strategia mirata ad accrescere la presenza del Made in Italy in Cina, con attenzione ai comparti dell'agroalimentare, della meccanica e della gioielleria". E' stato inoltre sottoscritto un piano d'azione sull'e-commerce e sono stati finalizzati tre accordi tra Sace e partner cinesi, tra cui due intese strategiche a sostegno dell'export nei settori industriale e del legno-arredo, per un valore complessivo di 360 milioni di euro. Il sostegno del Governo alla comunita' imprenditoriale italiana in Cina, spiega la nota, e' stato al centro della Commissione Economica Mista e del Dialogo Imprenditoriale, co-presieduti a Pechino dal Ministro Tajani e dal Ministro del Commercio Wang Wentao, alla presenza di oltre 50 imprese italiane e cinesi. A Shanghai, il Ministro ha inoltre guidato un incontro con circa 70 imprenditori italiani e i rappresentanti di Ice, Sace, Simest e Cdp. La presenza industriale italiana in Cina si conferma solida, con importanti gruppi attivi in ambiti strategici quali energia, siderurgia, aeronautica, cantieristica navale e agroalimentare. Nell'area di Suzhou, alle porte di Shanghai, operano oltre 100 aziende italiane, rendendola il principale distretto produttivo italiano al di fuori dell'Unione europea.

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(RADIOCOR) 17-04-26 13:56:04 (0385) 5 NNNN