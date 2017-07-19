Cina: avverte Usa, con uso militare eccessivo IA si rischia incubo "Terminator"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mar - La Cina avverte l'amministrazione Usa che l'uso eccessivo dell'IA in campo militare rischia di far precipitare il mondo nell'universo da incubo del film "Terminator", dove le macchine prendono il potere. L'amministrazione Usa e' in stallo con la startup americana Anthropic, alla quale ha imposto sanzioni: specializzata in IA, l'azienda si e' rifiutata di consentire all'esercito Usa di utilizzare la sua tecnologia senza restrizioni, in particolare per sorveglianza di massa della popolazione o automazione di attacchi mortali. "Perseguire la militarizzazione senza limiti dell'IA, usarla come strumento per violare la sovranita' di altre nazioni, consentirle di influenzare indebitamente le decisioni di guerra e lasciare che gli algoritmi detengano il potere di vita e di morte sugli esseri umani, non solo mina i fondamenti etici e le responsabilita', ma rischia di causare una perdita di controllo tecnologico", ha dichiarato Jiang Bin, portavoce del ministero della Difesa cinese.

