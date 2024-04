Chiron Energy: da UniCredit e Bper green loan da 30 mln con garanzia Sace

Per costruzione 5 nuovi impianti solari in Nord Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - UniCredit e Bper hanno finalizzato un green loan project financing da 30 milioni di euro con garanzia Sace a favore di Chiron Energy Spv 16, societa' veicolo interamente detenuta da Chiron Energy Capital. Come si legge in una nota, il finanziamento mira a sostenere i costi di costruzione e messa in esercizio di 5 nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile localizzati in Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Piu' nel dettaglio, gli impianti finanziati, nei comuni di San Dona' di Piave (Venezia), Ferrera Erbognone (Pavia), Fiumicello Villa Vicentina (Udine), San Martino di Venezze (Rovigo) e Masi (Padova), sono localizzati per oltre l'80% in aree industriali gia' urbanizzate, che saranno valorizzate in chiave energetica riqualificando porzioni di territorio spesso abbandonate e/o ambientalmente degradate. Il finanziamento e' certificato green in base ai 'Green Loan Principles' e beneficia di fondi della Banca europea degli investimenti dedicati alla transizione energetica e della garanzia per opere di rilevanza strategica Sace. Il portafoglio ha complessivamente una capacita' installata di oltre 36 MWp e una produzione annua attesa di circa 52 GWh, in grado di coprire i fabbisogni energetici annui di circa 20 mila famiglie italiane. Gli impianti, una volta in esercizio, permetteranno di evitare emissioni climalteranti di oltre 25 mila tonnellate annue di Co2 equivalenti, che considerando una vita utile degli stessi impianti di circa trent'anni, corrispondera' a un risparmio di oltre 770.000 tonnellate di Co2 equivalenti che non saranno emesse in atmosfera. Gli impianti sono attualmente in fase di costruzione e l'entrata in esercizio e' prevista, a seconda dell'impianto, tra il secondo semestre 2024 e il secondo semestre 2025. L'energia prodotta sara' ceduta a un player nazionale del settore energetico con rating investment grade, anche sulla base di un Ppa decennale. L'operazione, un green loan project financing articolato su diverse linee di credito per progetti greenfield solari ibridi (incentivati e in grid parity), e' stata strutturato da UniCredit in qualita' di Global Coordinator & Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger, Original Lender e Hedging Bank, e sottoscritto pariteticamente con Bper in qualita' di Mandated Lead Arranger, Original Lender, Hedging Bank, Banca Agente, Sace Agente e Banca dei Conti.

Ars

