Cerved: sindacati, sciopero nazionale il 25 marzo per oltre 2.700 lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - Sciopero nazionale di 8 ore il 25 marzo per oltre 2.700 lavoratrici e lavoratori del gruppo Cerved, con presidi davanti alle sedi in tutta Italia. La protesta e' indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, dopo un confronto giudicato "insufficiente" e "in risposta a scelte aziendali giudicate inaccettabili, contro la crescente pressione verso le uscite volontarie e un pressing esasperante sulla produttivita'", spiegano i sindacati in una nota.

Le sigle denunciano 'la mancanza di un piano industriale certo e trasparente', segnalando anche 'una crescente insistenza sull'aumento della produttivita'' che starebbe generando 'un diffuso clima di preoccupazione'. Tra i punti contestati anche la riduzione dello smart working, che 'peggiora la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro', la messa in discussione dell'orario a 38 ore - definita 'un passo indietro' - e la chiusura dell'azienda sull'aumento del buono pasto.

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(RADIOCOR) 23-03-26 12:31:25 (0284) 5 NNNN