Cdp: Regioni, apprezzamento Conferenza per decisione su rinegoziazione dei mutui

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - La Conferenza delle Regioni esprime apprezzamento per la decisione di Cassa Depositi e Prestiti che apre alla rinegoziazione dei mutui concessi alle amministrazioni regionali. Questa flessibilita' consentira' infatti alle Regioni di rimodulare il piano di rimborso dei prestiti erogati da Cdp, per un importo complessivo pari a 17,7 milioni di euro, e di liberare risorse importanti per il territorio. L'operazione, effettuata in equivalenza finanziaria, si inserisce nell'ambito della piu' ampia attivita' di collaborazione tra Cdp e Regioni che si e' rafforzata negli anni, con l'obiettivo per il biennio 2026-2027 di sostenere i territori anche alla luce dell'attuale contesto internazionale e del quadro macroeconomico.

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