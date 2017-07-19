Cattel: nel 2025 ricavi per 183 milioni (+4,6% sul 2024)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 27 apr - Cattel, attiva nel Nord Italia nella distribuzione di prodotti alimentari nel segmento Ho.Re.Ca, chiude il 2025 con ricavi a 183 milioni e crescita del 4,6%.

L'anno scorso il gruppo ha servito oltre 8.600 punti di consumo, in aumento rispetto all'anno precedente, con una forte concentrazione sulla ristorazione (7 clienti su 10 appartengono al mondo dei ristoranti, e i restanti rientrano nella categoria bar-locali e nel comparto hotel). La crescita si e' appoggiata in modo particolare alle aree di espansione: la Lombardia ha superato i 30 milioni di euro, mentre il Piemonte (regione che Cattel ha iniziato a servire solo nel 2023), ha gia' raggiunto i 7 milioni, pur senza presidiare ancora Torino.

In parallelo, la forza commerciale e' cresciuta: i consulenti e commerciali sono passati da 102 nel 2023 a 112 nel 2025, con 10 area manager. Sul piano della logistica Cattel ha movimentato 36 milioni di chilogrammi di merce, organizzato 31.500 giri camion, percorso 8 milioni di chilometri e gestito oltre 5 milioni di colli.

'Il 2025 si e' dimostrato positivo per Cattel ma non autorizza trionfalismi - dichiara il presidente dell'azienda Gianfranco Cattel. - Il mercato e' difficile, con clienti che affrontano margini compressi, l'aumento dei costi e una crescente pressione delle catene'.

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