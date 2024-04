Case green: Pichetto, direttiva Ue espone italiani a spese rilevanti

(Il Sole 24 ore Radiocor Plus) - Roma, 22 aprile - "La direttiva, seppur migliorata, non e' adeguata al contesto italiano, dove il 70% dei fabbricati ha oltre 70 anni. Una situazione che espone gli italiani a spese rilevanti per l'efficientamento, rendendo l'obiettivo zero emissioni degli immobili entro il 2050 certamente molto piu' complesso e molto piu' oneroso. Le nostre azioni dovranno essere graduali al fine di attuare questo percorso con intelligenza.

Interventi che devono coniugare gli obiettivi ambientali con la tutela socio-economica degli italiani e delle fasce piu' deboli". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, in un videomessaggio per il convegno sull'immobiliare 'Build in Italy' con riferimento alla direttiva Ue "case green" di recente approvazione. La direttiva, ha ribadito, "non tiene conto di tutte le esigenze e delle caratteristiche del nostro Paese, anche se e' migliorata molto: un dissenso che abbiamo espresso e argomentato in tutte le sedi, ma che non mette in discussione l'impegno che abbiamo assunto sul fronte della decarbonizzazione e al 2050".

