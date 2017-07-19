Carburanti: Salvini, o Europa ci permette di spendere i soldi o facciamo da soli

Proroga taglio accise da solo non basta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - "Sul fronte caro carburanti, devo dire che la posizione del Governo e' compatta e netta: o l'Europa ci permette di spendere i soldi che dobbiamo spendere per aiutare in questo momento chi e' in difficolta', e penso soprattutto ai camionisti, o lo facciamo lo stesso andando oltre delle regole europee senza senso e fuori dal mondo". Lo ha puntualizzato il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, interpellato dai cronisti nel Transatlantico della Camera prima del voto finale sul Dl sicurezza.

Il leader della Lega, e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ha confermato che "si sta parlando" della proroga del taglio delle accise, ma questa, ha puntualizzato, "da sola non basta perche' Il taglio delle accise sui bilanci delle aziende di autotrasporto non arriva. E siccome c'e' uno sciopero, gia' oggi convocato per il 25 maggio per una settimana, bloccare l'Italia per una settimana significa il caos, significa la paralisi, significa tornare ai tempi del covid e chiudere e io non voglio chiudere, quindi o l'Europa ci permette di aiutare o aiutiamo fregandocene di quello che ci dice o non ci dice l'Europa".

Bof.

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