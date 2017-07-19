Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 1,738 euro/l, gasolio a 2,059 euro/l
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna, domenica 26 aprile 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalita' 'self service' lungo la rete stradale nazionale e' pari a 1,738 euro/l per la benzina e 2,059 euro/l per il gasolio.
Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self e' di 1,789 euro/l per la benzina e 2,118 euro/l per il gasolio.
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