Carburanti: Mimit, nuovo elenco a Gdf di distributori che rialzano i prezzi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit ha trasmesso alla Guardia di Finanza un nuovo elenco di distributori, pari al 2,7%, che invece di adeguare i listini al taglio delle accise disposto del Governo, hanno aumentato i prezzi alla pompa. Lo comunica lo stesso Mimit sottolineando che 'su questi impianti si concentrera' un'azione di controllo mirata, nell'ambito del nuovo regime previsto dal decreto-legge'. Gli esiti delle verifiche saranno trasmessi all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato 'per l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori e, ove emergano profili di rilevanza penale, all'autorita' giudiziaria'.

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