Carburanti: consumatori replicano a Mimit, benzina sotto media ma diesel record

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - 'Secondo il Mimit, il prezzo di oggi della benzina, pari a 1,713, e' sotto alle medie annue dal 2025 al 2022. Giusto, peccato che si siano dimenticati del gasolio, che con 1,966 euro di oggi registra, rispetto alle medie annue, il record di sempre'. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori (Unc) sottolineando che 'il diesel oggi costa 31 centesimi in piu' rispetto al 2025, 25 cent in piu' del 2024, 17 cent in piu' rispetto al 2023, 15 cent in piu' del 2022, l'anno nero dell'invasione dell'Ucraina, 47,9 cent piu' del 2021, addirittura 64,9 cent piu' del 2020'. Questi dati secondo Dona 'dimostrano che, in barba all'allineamento delle accise voluto dall'Europa, bisognava, in deroga, abbassare di 15 cent le accise sulla benzina, ora fin troppo conveniente e di 25 cent il gasolio, ancora troppo caro'.

Dif.

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