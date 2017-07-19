Capital Group: mondiali a 48 squadre, mercati a 24 economie, la nuova era degli emergenti - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Cosa differenzia le squadre (e gli investimenti) piu' forti? Nel calcio, il successo duraturo dipende dalle infrastrutture: sistemi di sviluppo giovanile, campionati nazionali competitivi e profondita' nella formazione degli allenatori, che consentono al sistema di funzionare oltre i singoli talenti. Negli investimenti, a fare la differenza sono elementi strutturalmente simili: a livello sovrano, cio' che conta e' la credibilita' delle istituzioni, la solidita' dei quadri politici, i livelli di debito gestibili e i modelli di crescita adatti al contesto attuale. Le economie che hanno investito in qualita' istituzionale, capitale umano e disciplina fiscale sono in una posizione fondamentalmente diversa rispetto a chi non l'ha fatto.

I Paesi che hanno infatti sviluppato mercati dei capitali domestici profondi, costruendo una base di investitori locali attraverso fondi pensione, compagnie assicurative e veicoli sovrani, hanno ridotto la dipendenza dai flussi esterni, posizionandosi meglio per affrontare gli shock globali.

A livello aziendale vale lo stesso. Una societa' ben gestita in un mercato emergente, con una chiara posizione competitiva, un'allocazione dei capitali disciplinata ed esposizione alla crescita strutturale, puo' offrire un profilo di rischio/rendimento piu' interessante rispetto a un nome noto in un'economia sviluppata dalla crescita piu' lenta. Nell'ultimo decennio, gli standard di corporate governance nei mercati emergenti sono migliorati in maniera significativa, e la qualita' creditizia delle obbligazioni corporate ME e' costantemente aumentata dalla pandemia. Per contro, un'azienda leader i cui vantaggi competitivi si stanno erodendo a causa di disruption, regolamentazione o errata allocazione del capitale potrebbe sembrare solida nei principali indicatori anche molto tempo dopo che i suoi fondamentali sono cambiati. Disciplina non significa solo identificare cio' che e' stato solido, ma chiedersi anche se quelle condizioni che hanno portato alla solidita' siano ancora valide.

Considerazioni importanti per l'investimento 1- La forza del passato non dice nulla sulle prospettive future: Come sottolineato in precedenza, l'Italia ha vinto per quattro volte la Coppa del Mondo ma non partecipera' al torneo per la terza volta consecutiva. Un declino che non e' stato improvviso, ma che riflette anni di scarsi investimenti in infrastrutture, sviluppo giovanile e rinnovo istituzionale, nascosti da una reputazione che e' svanita piu' lentamente delle fondamenta su cui si reggeva. Economie e societa' seguono un pattern simile: un rating del credito sovrano elevato puo' coesistere per anni con un deterioramento fiscale lento prima che i mercati lo scontino nuovamente. Una societa' con una posizione di mercato dominante puo' assistere all'erosione dei propri vantaggi competitivi ben prima che cio' si rifletta nei risultati di bilancio. I mercati hanno ripetutamente penalizzato gli investitori che hanno scambiato la leadership storica per un dato inevitabile.

2 - Un campo piu' ampio aumenta il costo della compiacenza: Con un numero maggiore di squadre e di percorsi di qualificazione, la competizione si estende su piu' fronti.

L'universo di investimento globale si e' esteso: piu' economie, piu' emittenti, piu' mercati a cui accedere. Una partecipazione piu' ampia non ha pero' prodotto risultati piu' uniformi. La serie di possibili esiti nelle varie economie resta ampio, mentre a livello societario e' aumentato anche il divario tra vincitori e vinti all'interno del medesimo settore o regione. Il un tale contesto, un'ampia esposizione comporta un costo nascosto. Nell'azionario, le allocazioni a livello di indice implicano sempre piu' un'esposizione significativa a societa' e mercati in cui la crescita degli utili e' sotto pressione, accanto a un numero ristretto di realta' realmente ben posizionate. Nel reddito fisso, investire sull'intero universo significa invece esporsi a titoli sovrani e corporate con traiettorie di credito molto diverse.

3 - Diversificare significa comprendere la struttura di economie e imprese, non la loro collocazione geografica. Un portafoglio puo' coprire piu' regioni e concentrarsi comunque sugli stessi rischi sottostanti: sensibilita' alle condizioni di finanziamento in dollari, esposizione a un singolo ciclo delle materie prime o dipendenza dalla domanda globale di prodotti manifatturieri. Lo stesso avviene a livello di singola societa': due banche in Paesi diversi possono sembrare simili dal punto di vista dei bilanci, ma affrontare un quadro normativo, valutario e creditizio completamente differente. La prospettiva piu' utile e' l'analisi del profilo economico e di business: cosa guida la crescita, come vengono gestite le politiche, dove si concentrano le vulnerabilita' esterne e come un'economia o una societa' si connette al capitale globale. Un'economia manifatturiera del Sud Est asiatico puo' avere in comune piu' aspetti col Messico di un esportatore di materie prime confinante; una societa' ben gestita in un mercato di frontiera puo' offrire un rendimento corretto per il rischio migliore rispetto a un nome a piu' basso rendimento in un'economia sviluppata a crescita piu' lenta. La diversificazione basata su questi presupposti e' piu' durevole di una diversificazione costruita su una cartina geografica.

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(RADIOCOR) 13-06-26 12:41:03 (0250) 5 NNNN