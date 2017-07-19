Campania: verso l'Osservatorio regionale dei flussi per il turismo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - La Regione Campania puo' rappresentare gia' oggi un modello virtuoso per la raccolta dei dati poiche', grazie al nuovo Sistema SMART Turismo, e' riuscita a individuare tutte le strutture ricettive del territorio regionale attraverso un'attivita' di censimento degli esercizi precedentemente non registrati e potenzialmente sommersi. A oggi, grazie a questa azione, il totale e' piu' che raddoppiato, passando da circa 20.000 a circa 44.000 strutture, ma sara' ora indispensabile la collaborazione attiva delle stesse strutture nel conferimento di dati corretti e aggiornati. L'obiettivo e' arrivare a un sistema ancora piu' efficace e integrato che consenta di restituire una fotografia reale dei flussi turistici, migliorare la capacita' di programmazione delle politiche regionali e supportare anche le attivita' di monitoraggio e contrasto all'abusivismo nel settore dell'ospitalita'.

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