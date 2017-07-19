Campania: Santobono Pausilipon entra nella rete degli Irccs -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mag - 'Il Santobono Pausilipon rappresenta una eccellenza per la nostra regione e per tutto il meridione. Questo prestigioso riconoscimento e' il frutto del lavoro portato avanti da anni dalla comunita' professionale e scientifica della struttura, un traguardo che premia il percorso e gli sforzi profusi per coniugare ricerca scientifica di alto livello, assistenza di qualita' e attenzione alla persona. Ma e' soprattutto l'avvio di una nuova fase di crescita per l'ospedale pediatrico, un percorso che la Regione accompagnera' e rafforzera' con responsabilita' e determinazione'. Cosi' il Presidente della giunta regionale della Campania Roberto Fico.

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