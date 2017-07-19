Campania: riparte la Consulta regionale per la mobilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 apr - Riparte la Consulta regionale per la mobilita', il principale strumento di raccordo tra la Regione Campania e le parti sociali, utenti, associazioni di categoria del settore del trasporto di persone e merci, al fine di garantirne la partecipazione e la collaborazione al processo di pianificazione e programmazione del sistema dei trasporti e della mobilita'.

La Consulta si configura come sede di confronto, di scambio di informazioni, di analisi e di approfondimento delle esigenze in materia di mobilita', promuovendo il dialogo tra i soggetti coinvolti al fine di raccogliere contributi, osservazioni e valutazioni utili alla formulazione di proposte e indicazioni in merito agli interventi da perseguire per migliorare il sistema regionale dei trasporti e della mobilita'.

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