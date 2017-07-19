Campania: pubblicato bando da 200mila euro per valorizzare realta' locali sport

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - 200mila euro per eventi sportivi gratuiti. Li ha stanziati l'Assessorato allo Sport della Regione Campania al fine di favorire manifestazioni a scala locale destinate a giovani, persone fragili e soggetti a rischio di esclusione sociale.

'L'obiettivo - dice l'assessora allo Sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta - e' promuovere la pratica sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e crescita sociale, valorizzando gli spazi sportivi di prossimita' presenti nelle comunita' locali: piccoli impianti pubblici, strutture parrocchiali, aree attrezzate e luoghi di aggregazione frequentati quotidianamente da ragazze e ragazzi. *Possono cosi' essere restituiti alla collettivita' luoghi importanti per l'aggregazione e per praticare sport.

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