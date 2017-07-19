Campania: pubblicato bando da 200mila euro per valorizzare realta' locali sport -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - Il contributo riguardera' l'organizzazione con formula 'Chiavi in mano' di iniziative con ricaduta turistica locale che promuovano lo sport e le sane pratiche sportive e della vita all'aperto e favoriscano l'inclusione sociale con riferimento alle iniziative capaci di sviluppare metodologie di intervento innovative e inclusive rivolte a soggetti a rischio di esclusione sociale o poverta' e alle fasce piu' vulnerabili della popolazione con particolare attenzione ai giovani.

Possono partecipare al bando gli enti morali e le associazioni del Terzo settore, nonche' le associazioni di promozione sociale e le no profit la cui attivita' principale e' rivolta a persone con disabilita' e fragili.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 21-06-26 16:10:13 (0349)PA 5 NNNN