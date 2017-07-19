Campania: oltre 36mila domande per servizio civile universale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - 'I dati dunque ci consegnano un divario evidente tra domanda e offerta che non possiamo ignorare. Una simile risposta rappresenta un segnale chiaro della necessita' di rafforzare gli strumenti e ampliare le opportunita'. In Campania emerge con forza una disponibilita' straordinaria all'impegno civico che rischia pero' - ha dichiarato l'assessora Zabatta - di restare in parte inespressa. Si tratta di un bacino di forze laboriose e sane del nostro territorio sul quale avvieremo certamente una seria riflessione propositiva per costruire strumenti integrativi, capaci di valorizzare questo patrimonio umano e di evitare che simili energie possano andare disperse.

Pensiamo, ad esempio, che questa disponibilita' possa essere orientata verso specifiche esigenze sociali, ossia verso bisogni concreti delle nostre comunita', dal contrasto all'abbandono scolastico al recupero ambientale, alla cura delle aree interne, fino al sostegno alle fragilita' e all'occupazione femminile. Valuteremo le richieste che perverranno dal territorio'.

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