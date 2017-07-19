Campania: ok due delibere da 21 milioni di euro per persone con disabilita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 'Con questo pacchetto di interventi diamo una risposta concreta, stabile e di lungo periodo alle famiglie rendendo realmente esigibili i diritti per decine di migliaia di persone con disabilita' - ha dichiarato l'assessore regionale alle Politiche Sociali e alla Scuola, Andrea Morniroli - Nel complesso, in poche settimane la giunta Fico ha gia' approvato finanziamenti per 73 milioni di euro: un investimento storico che non e' una semplice voce di bilancio, ma una precisa scelta politica e di civilta'. Spendere ulteriori 16 milioni per l'assistenza all'autonomia significa rimettere al centro la scuola come luogo di inclusione reale, permettendo a ogni studente di esprimere il proprio potenziale senza restare indietro. Al contempo, i 5 milioni per il 'Dopo di Noi' affrontano una delle preoccupazioni piu' grandi e dolorose delle famiglie: cosa ne sara' dei nostri figli quando non ci saremo piu'? Vogliamo che la risposta sia una comunita' accogliente, capace di offrire una vita indipendente, dignitosa e protetta. Ringrazio la Giunta, il presidente Fico e gli uffici regionali per aver condiviso fin da subito questa visione: prendersi cura di chi e' piu' fragile e' una priorita', non un'azione tra tante'.

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