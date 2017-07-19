Campania: Istat, popolazione in calo con 582.337 residenti (-0,2%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - La popolazione residente in Campania, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2024, ammonta a 582.337 residenti, in calo rispetto al 2023 (-11.569 individui; -0,2%). Sono i dati forniti da Istat. Piu' della meta' della popolazione vive nella provincia di Napoli (53,1%). Gli stranieri censiti sono 276.531 (+12.851 rispetto al 2023), il 5,0% della popolazione regionale. Provengono da 168 Paesi, prevalentemente da Ucraina (16,2%), Romania (11,7%), e Marocco (9,5%). La diminuzione rispetto al 2023 e' frutto dei valori negativi del saldo naturale e di quello migratorio interno, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l'estero e dell'aggiustamento statistico.

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