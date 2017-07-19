Campania: Istat, popolazione in calo con 582.337 residenti (-0,2%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - In Campania, come nel resto del Paese, si e' raggiunto un nuovo record di denatalita'. I nati sono 41.348 (-1.577 rispetto al 2023).

Anche i nati stranieri sono in lieve diminuzione. Nel 2024 si e' ridotta la mortalita' (-2.118 decessi rispetto all'anno precedente). Il tasso di mortalita' e' diminuito dal 10,5 al 10,2 per mille. Il maggior decremento si registra nelle province di Caserta e Salerno. Le donne sono il 51,1% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 125mila unita', prevalentemente a causa della maggiore longevita' femminile. L'eta' media si innalza lievemente rispetto al 2023 da 44,2 a 44,5 anni. Caserta e Napoli sono le province piu' giovani (rispettivamente 43,6 e 43,7 anni), Benevento e Avellino quelle piu' anziane (47,1 e 46,9 anni). La componente straniera e' un fattore di ringiovanimento della popolazione.

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