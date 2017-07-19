Campania: incentivi servizi mobilita' integrata a Salerno-Aversa-Bacoli-Sorrento -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Ogni partecipante selezionato avra' diritto a un Welcome Bonus di 30euro da utilizzare nelle app dei MaaS Operator attivi (https://maas.regione.campania.it/app-abilitate), dopo aver effettuato almeno un viaggio, pianificato ed acquistato attraverso l'app selezionata. Non sono previsti ulteriori bonus o forme di cashback. Il bonus potra' essere utilizzato fino al 31 maggio 2026. La selezione dei candidati avviene in ordine cronologico, fino a un massimo di 500 sperimentatori.
Gli utenti successivi saranno inseriti in graduatoria 'con riserva' e potranno accedere agli incentivi in caso di sostituzioni o nuove disponibilita' di risorse.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 22-03-26 12:38:25 (0183)PA 5 NNNN