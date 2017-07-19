Campania: da Regione 2,5 milioni per 108 iniziative sportive -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - 'Con questo intervento - dichiara l'assessora regionale allo Sport Fiorella Zabatta - sosteniamo concretamente lo sport come leva di inclusione e sviluppo dei territori. La scelta di finanziare tutte le iniziative ammissibili conferma la volonta' di dare risposte ampie e tempestive al mondo sportivo campano, valorizzando le progettualita' presenti sul territorio. Riteniamo importante anche il sostegno a Napoli Capitale Europea dello Sport, che unito agli altri grandi eventi che caratterizzeranno il territorio, sapra' determinare un indubbio attrattore anche turistico'.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 25-04-26 14:49:42 (0323)PA 5 NNNN