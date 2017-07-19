Campania: al via 'Meet italian brands 2026' dedicato alle aziende della moda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Tutto pronto per 'Meet Italian Brands 2026', il programma di promozione ed internazionalizzazione che si terra' dal 23 al 25 marzo 2026 presso la Mostra d'Oltremare di Napoli. L'obiettivo e' proiettare le aziende che operano con il proprio brand e quelle che producono con il marchio del committente sui mercati internazionali, attraverso accordi produttivi/commerciali con buyer esteri interessati a individuare imprese del Made in Campania. Si tratta di un fashion event internazionale, giunto alla sua quarta edizione, dedicato alla promozione e valorizzazione della filiera moda campana dei settori abbigliamento donna, uomo, bambino e accessori, calzature e pelletteria. Un comparto che vanta una storia secolare, profondamente radicato nel territorio, e che comprende l'intera filiera produttiva: dal tessile alla confezione, dalla creazione alla distribuzione fino alla logistica integrata. La Campania, infatti, e' la seconda regione italiana e la prima regione del Sud Italia per numero di imprese attive nel settore, pari a 22.000.

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(RADIOCOR) 22-03-26 13:22:28 (0209)PA 5 NNNN