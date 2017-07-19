Call Center: sindacati, scioperano lavoratori in outsourcing su commessa Enel

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Scioperano i lavoratori dei call center in outsourcing che operano in regime di appalto su committenza Enel per attivita' di back office e quality. Lo annunciano i sindacati delle tlc Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. Vi sono impiegati circa 1500 persone in Italia. "Mentre il governo - dice la nota - e' impegnato nelle nomine dei consigli di amministrazione delle grandi aziende a capitale pubblico" le lavoratrici ed i lavoratori "operanti in appalto sulle attivita' di back office e quality sono in sciopero per difendere il loro futuro. Percentuali mediamente oltre l'80%, con punte del 100% a Reggio Calabria, Sulmona e Campobasso, lo sciopero odierno ha dato un chiaro segnale, contro la scelta di Enel di far ricadere sulle lavoratrici ed i lavoratori il prezzo della automazione". Secondo le sigle, per effetto di un bando che prevede l'introduzione di processi di automazione, sono a rischio in 500 lavoratori. "A gran voce e' stato chiesto ad Enel di rivedere l'impianto delle gare, che ribalta unicamente sulle lavoratrici ed i lavoratori l'introduzione di strumenti di automazione e intelligenza artificiale nelle attivita' lavorative in sostituzione del personale". La protesta "proseguira' finche' non saranno individuate le soluzioni opportune a difesa dell'occupazione".

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