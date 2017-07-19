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            Calcio: tifosi denunciano Fifa per vendita "sleale" biglietti Mondiali

            Presentato esposto ufficiale della Fse a Commissione europea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mar - L'organizzazione dei tifosi europei (Fse) ha citato in giudizio la Fifa dinanzi alla Commissione europea affinche' rinunci alle sue procedure di acquisto 'opache e sleali' per i biglietti per i Mondiali di calcio. Insieme a Euroconsumers, organizzazione che rappresenta i consumatori del continente, la Fse 'ha presentato una denuncia ufficiale alla Commissione europea contro la Fifa', per aver 'abusato della sua posizione di monopolio' sulla vendita dei biglietti 'per imporre ai tifosi condizioni che non sarebbero mai accettabili in un mercato concorrenziale', ha spiegato l'associazione. Da parte sua, la Fifa non ha ancora ricevuto nulla e non e' quindi 'in grado di commentare in questa fase'.

            bla-red.

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            (RADIOCOR) 24-03-26 16:57:23 (0553)EURO 5 NNNN

              


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