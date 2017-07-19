Calcio: tifosi denunciano Fifa per vendita "sleale" biglietti Mondiali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mar - La Fse ed Euroconsumers chiedono, in particolare, che la Commissione europea ordini alla Fifa di rinunciare alla sua 'tariffazione dinamica' (adeguamento dei prezzi alle variazioni della domanda), di 'congelare i prezzi' ai livelli annunciati a dicembre per la prossima fase di vendita ad aprile e di pubblicare 'almeno 48 ore prima' il numero di biglietti rimanenti in ciascuna categoria. Nella loro denuncia, le due organizzazioni segnalano 'sei abusi specifici', a cominciare dai prezzi 'esorbitanti, piu' alti rispetto alle edizioni precedenti e superiori alle stesse stime della Fifa'.

Denunciano inoltre una 'pubblicita' ingannevole' per un biglietto a 60 dollari nella fase a gironi, risposta della Fifa alle critiche formulate a dicembre ma 'praticamente esaurito prima dell'apertura delle vendite al grande pubblico', nonche' una 'tariffazione dinamica incontrollata'.

Infine, secondo la Fse ed Euroconsumers, le regole di vendita sono 'opache' poiche' 'la posizione dei posti a sedere, le piantine degli stadi e persino le squadre che giocano non sono garantite al momento dell'acquisto'. Le due organizzazioni lamentano inoltre che la Fifa ricorra a 'tecniche di vendita sotto pressione' e tragga profitto anche dall'eventuale rivendita dei biglietti addebitando una commissione del 15%.

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(RADIOCOR) 24-03-26 16:58:02 (0555) 5 NNNN