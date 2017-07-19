Calabria: sul Burc avviso pulizia spiagge con priorita' a Comuni alluvionati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - 'Pulizia spiagge, accessibilita' e salvamento: la Regione Calabria introduce misure innovative per la stagione balneare 2026. Priorita' ai Comuni colpiti dagli eventi atmosferici di inizio anno'.

Cosi' il vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici e alla Difesa del suolo della Regione Calabria, Filippo Mancuso, comunica la pubblicazione sul Burc numero 86 del 27 aprile 2026 dell'Avviso rivolto ai Comuni costieri per l'erogazione dei contributi - stagione 2026 - destinati alla pulizia delle spiagge libere e agli interventi per garantire sicurezza e accessibilita' ai soggetti diversamente abili negli arenili destinati alla libera balneazione. Per la prima volta, l'Avviso prevede il finanziamento di misure dedicate alla sicurezza, al salvamento e all'accessibilita' delle spiagge libere, con priorita' ai Comuni, inseriti nelle Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile numero 1180 e 1181 2026, colpiti dagli eventi meteorologici eccezionali di gennaio e febbraio.

com-Dca.

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