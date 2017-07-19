Dati
            Notizie Radiocor

            Calabria: pubblicata graduatoria avviso investimenti infrastrutture rurali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - E' stata pubblicata la graduatoria in autovalutazione relativa al secondo Avviso pubblico dell'Intervento SRD07 - 'Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali', a valere sulla programmazione Csr Calabria 2023-2027. La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso pubblico ammonta ad oltre 25 milioni di euro e servira' per migliorare la viabilita' a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole, realizzare piccoli acquedotti e fognature, ampliare reti di distribuzione elettriche, gas o illuminazione pubblica, migliorare la fruizione turistica e le infrastrutture ricreative. A seguito della fase di autovalutazione, 164 Comuni sono stati ammessi alla fase di verifica amministrativa, finalizzata all'accertamento dell'ammissibilita' dei progetti presentati, dando priorita' alle istanze presentate da Enti pubblici non finanziati nel primo avviso relativo all'Intervento SRD07.

            com-Dca.

            (RADIOCOR) 07-03-26 15:14:09 (0325)FOOD,PA,INF 5 NNNN

              


