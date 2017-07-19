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            Calabria: parte progetto 'Un passo in piu'' con 3 mln per donne oncologiche -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - 'Un Passo in Piu'', realizzato in partenariato istituzionale con l'Ente nazionale per il Microcredito, e' finanziato nell'ambito del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027 - Priorita' 4INCL, Azione 4.k.1, in coerenza con l'Obiettivo specifico ES04.11 del Fse+, che mira a rendere piu' inclusivi e moderni i sistemi di protezione sociale. 'Questo intervento - dice l'assessore Straface - non e' un semplice atto amministrativo. E' una scelta politica e umana precisa. E' la decisione di stare accanto alle donne nel momento piu' difficile della loro vita, quando alla sofferenza della malattia si aggiunge il peso economico. La misura rappresenta un intervento innovativo di welfare attivo destinato alle donne affette da patologie oncologiche. Il fondo e' pensato per coprire tutte le spese connesse al percorso di cura, comprese quelle sostenute per l'assistenza e il supporto familiare, spesso garantito dai caregiver che accompagnano quotidianamente le pazienti nelle terapie, nei viaggi e nella gestione della malattia'.

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            (RADIOCOR) 22-03-26 13:41:01 (0216)SAN,PA 5 NNNN

              


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