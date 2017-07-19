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            Calabria: liquidati oltre 55 mln tra Domanda Unica, Psp e programmi ortofrutta

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - Sono oltre 55 milioni di euro le risorse che Arcea ha liquidato agli agricoltori calabresi nell'ambito della Domanda Unica campagna 2025, del PSP e dei Programmi Operativi Ortofrutta.

            A darne notizia e' l'assessore all'Agricoltura, Gianluca Gallo, illustrando le azioni messe in campo per sostenere il comparto agricolo regionale, alle prese con difficolta' economiche sempre piu' complesse. 'Continuiamo a garantire liquidita' alle imprese agricole calabresi in un momento particolarmente delicato - ha dichiarato Gallo - L'obiettivo e' sostenere concretamente il settore, accelerando i pagamenti e migliorando gli strumenti a disposizione degli agricoltori'.

            com-Dca.

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