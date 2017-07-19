Calabria: Istat, popolazione in calo con 834.646 residenti (-0,2%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - La popolazione residente in Calabria, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2024, ammonta a 834.646 residenti, in calo rispetto al 2023 (-3.922 individui; -0,2%). Sono i dati forniti da Istat. Oltre il 60% della popolazione vive nelle province di Cosenza e Reggio Calabria (64,5%). Gli stranieri censiti sono 105.439 (+5.532 rispetto al 2023), il 5,7% della popolazione regionale. Provengono da 153 Paesi, prevalentemente da Romania (24,3%), Marocco (14,4%) e Ucraina (7,0%). La diminuzione rispetto al 2023 e' frutto dei valori negativi del saldo naturale e di quello migratorio interno, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l'estero e dell'aggiustamento statistico.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-05-26 13:11:24 (0286)PA 5 NNNN