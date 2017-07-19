Calabria: Istat, popolazione in calo con 834.646 residenti (-0,2%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - In Calabria, come nel resto del Paese, si e' raggiunto un nuovo record di denatalita'. I nati sono 12.679 (-603 rispetto al 2023).

Anche i nati stranieri sono in diminuzione. Nel 2024 si e' ridotta la mortalita' (-1.157 decessi rispetto all'anno precedente). Il tasso di mortalita' e' diminuito dal 11,9 all'11,3 per mille. Il maggior decremento si registra nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Le donne sono il 50,9% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 30mila unita', prevalentemente a causa della maggiore longevita' femminile. L'eta' media si innalza rispetto al 2023 da 46,0 a 46,2 anni. Crotone e' la provincia piu' giovane (44,8 anni), Catanzaro e Cosenza quelle piu' anziane (46,7 anni). La componente straniera e' un fattore di ringiovanimento della popolazione.

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