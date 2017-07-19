Calabria: entro giugno completamento interventi efficienza idrica a Crotone

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - 'Entro giugno saranno completati gli interventi di efficientamento della condotta che alimenta l'impianto di potabilizzazione Neto che approvvigiona tutta la citta' di Crotone, con una significativa riduzione delle perdite idriche. Su questa problematica abbiamo istituito, nei mesi scorsi, un tavolo tecnico presso il dipartimento regionale all'Ambiente con il dirigente generale Salvatore Siviglia, con la partecipazione di Sorical, Arrical e Corap, Provincia di Crotone e comuni interessati, definendo il quadro degli interventi necessari lungo l'infrastruttura'. Lo comunica l'assessore all'Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, parlando di un risultato importante frutto della stretta collaborazione con gli enti interessati.

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