Calabria: entro giugno completamento interventi efficienza idrica a Crotone -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Nello specifico, e' stato avviato un piano strutturato di monitoraggio e manutenzione dell'intera condotta DN 1800, lunga circa 16 chilometri, dal partitore Praticello di Rocca di Neto fino all'impianto di potabilizzazione di Crotone. Dai rilievi effettuati emergeva in precedenza una dispersione complessiva di circa 500 litri al secondo, che sara' progressivamente ridotta entro Giugno, secondo il cronoprogramma condiviso dal tavolo tecnico. In questi giorni Sorical ha inoltre eseguito un intervento operativo rilevante, riparando un giunto con una perdita stimata in circa 50 litri al secondo.
L'operazione, realizzata con componenti speciali, ha consentito di eliminare la dispersione senza interrompere la fornitura idrica, evitando disservizi alla popolazione.
com-Dca.
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