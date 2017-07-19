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            Calabria: bando da 6 milioni per rafforzare le competenze linguistiche

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 apr - 'Rafforzare e migliorare le competenze linguistiche dei giovani studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti superiori, dando loro la possibilita' di svolgere un'esperienza formativa all'estero, con l'obiettivo di potenziare le conoscenze di inglese, francese, spagnolo e tedesco, e conseguire, contestualmente, una certificazione riconosciuta secondo il quadro europeo'. Cosi' l'assessore regionale all'Istruzione della Calabria Eulalia Micheli ha illustrato le finalita' dell'avviso pubblico per il 'Potenziamento delle competenze linguistiche'. Per questa iniziativa sono stati stanziati 6 milioni di euro, inseriti nel Programma regionale Calabria 21-27.

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            (RADIOCOR) 05-04-26 17:02:34 (0357)PA 5 NNNN

              


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