Calabria: bando da 6 milioni per rafforzare le competenze linguistiche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 apr - I destinatari dell'avviso sono le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado statali, con circa 2000 beneficiari previsti.

Ogni progetto puo' coinvolgere gruppi di 20 studenti e ha una durata di 2 o 3 settimane all'estero. Il progetto prevede soggiorni studio 'tutto compreso' di 2-3 settimane in Inghilterra, Irlanda, Francia, Spagna, Germania, Malta; e' prevista una formazione madrelingua preliminare con un 'Focus Paese' che prepara gli studenti agli aspetti linguistici, culturali, organizzativi e di convivenza interculturale, prima della partenza. Il contributo massimo varia tra circa 89.000 e 132.000 euro, a seconda della durata del soggiorno.

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