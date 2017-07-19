Calabria: al via la ricognizione regionale della Dividente demaniale marittima -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - 'Una revisione aggiornata della Linea SID e una regolarizzazione degli ambiti demaniali rappresentano oggi un passaggio imprescindibile - ha aggiunto Mancuso - soprattutto in un anno che si e' aperto con eventi meteorologici estremi che hanno messo a dura prova le nostre coste. Questo lavoro costituisce il punto di partenza per una pianificazione organica, sostenibile e coerente dell'intero ambito costiero, capace di garantire certezza amministrativa, tutela del territorio e sviluppo ordinato delle attivita' legate al demanio marittimo. Il coordinamento regionale - sottolinea infine Mancuso - e' l'elemento decisivo per assicurare uniformita' e omogeneita' lungo tutto il litorale calabrese, valorizzando la collaborazione istituzionale come strumento essenziale per affrontare in modo efficace le sfide presenti e future'.

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