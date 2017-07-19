Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Calabria: accordo Regione-Citta' metropolitana Reggio Calabria su agroalimentare

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Rafforzare e coordinare la presenza del sistema agroalimentare calabrese nelle principali manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali e sostenere concretamente le imprese del territorio: e' questo l'obiettivo dell'accordo di collaborazione siglato tra la Regione Calabria - dipartimento Agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale e la Citta' metropolitana di Reggio Calabria.

            L'accordo punta a ottimizzare l'impiego delle risorse, semplificare le procedure amministrative e garantire una presenza coordinata e qualificata del sistema produttivo calabrese nei principali eventi fieristici, sia in Italia che all'estero. In particolare, all'interno dello spazio espositivo regionale sara' individuata un'area dedicata alla partecipazione delle imprese appartenenti al territorio della Citta' Metropolitana di Reggio Calabria.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 10-05-26 12:25:08 (0193)FOOD,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.