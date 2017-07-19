Calabria: accordo Regione-Citta' metropolitana Reggio Calabria su agroalimentare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Rafforzare e coordinare la presenza del sistema agroalimentare calabrese nelle principali manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali e sostenere concretamente le imprese del territorio: e' questo l'obiettivo dell'accordo di collaborazione siglato tra la Regione Calabria - dipartimento Agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale e la Citta' metropolitana di Reggio Calabria.

L'accordo punta a ottimizzare l'impiego delle risorse, semplificare le procedure amministrative e garantire una presenza coordinata e qualificata del sistema produttivo calabrese nei principali eventi fieristici, sia in Italia che all'estero. In particolare, all'interno dello spazio espositivo regionale sara' individuata un'area dedicata alla partecipazione delle imprese appartenenti al territorio della Citta' Metropolitana di Reggio Calabria.

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