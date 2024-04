Brennero: in 10 mila di Coldiretti per blocco import agroalimentare

Fermati due tir provenienti da Polonia e Danimarca (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 8 apr - Sono 10 mila gli agricoltori di Coldiretti provenienti da tutto il Paese in presidio fino a domani presso l'area di parcheggio 'Brennero' al km 1 dell'autostrada del Brennero - direzione sud (Austria-Italia). La protesta ha l'obiettivo di contestare l'ingresso di prodotti agroalimentari provenienti dall'estero in occasione della campagna contro il "Fake in Italy" a tavola. Gli agricoltori della Coldiretti, guidati dal presidente Ettore Prandini, si sono gia' resi protagonisti del fermo di 2 tir, il primo, proveniente dalla Polonia e diretto a Parma, conteneva 19mila kg di cipolle, il secondo, proveniente dalla Danimarca, conteneva un carico di cosce di maiale e destinato a Isola della Scala Verona. "Un presidio che continua a fare la storia - spiega Carlo Salvan, presidente di Coldiretti Veneto e a capo di una delegazione di 1.600 agricoltori veneti.- Al Brennero la Coldiretti ha sempre portato la voce degli agricoltori verso le sedi comunitarie, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica per rivendicare il diritto di conoscere la provenienza dei prodotti in etichetta".

Col-ric

(RADIOCOR) 08-04-24 10:53:10 (0231) 5 NNNN