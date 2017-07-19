Brasile: Lenzi, grazie a imprese Trentino 15 Pmi locali sono sul mercato carioca

A San Paolo la prima tappa verso Festival Economia Trento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 apr - 'La comunita' trentina ha favorito l'ingresso sul mercato brasiliano di circa 15 aziende trentine, prevalentemente Pmi. Oggi un container da 40 piedi parte regolarmente da Rovereto verso il Brasile con prodotti destinati all'integrazione nell'industria locale. Le imprese trentine sono fortemente specializzate nella meccanica, mentre il Brasile si conferma un Paese in crescita economica. I prodotti introdotti sul mercato sono legati alla modernizzazione dei sistemi produttivi: macchinari tecnici, attrezzature industriali, componentistica, sensori e soluzioni per il comparto agricolo. La comunita' italiana in Brasile, che rappresenta oltre il 10% della popolazione, contribuisce per circa il 35% del Pil nazionale, in un Paese che e' oggi la decima economia mondiale'. Lo ha detto Oscar Lenzi, consultore della Provincia autonoma di Trento in Brasile - Area 1 / Circoscrizione Consolare Italiana di Parana' e Santa Catarina, nel suo intervento a 'Italia-Brasile: nuove rotte per la crescita internazionale delle imprese'. Si tratta dell'incontro a cura del Sole 24 Ore che oggi a San Paolo del Brasile ha aperto il percorso internazionale di Road to Trento 2026, ciclo di appuntamenti che anticipa il Festival dell'Economia di Trento.

Pan

(RADIOCOR) 22-04-26 18:09:39 (0666) 5 NNNN