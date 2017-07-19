Borsa elettrica: commento settimanale al 29 marzo

Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 138,28 euro/MWh.

Nella settimana n.13 del 2026 (da lunedi' 23 a domenica 29 marzo) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 138,28 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,7 milioni di MWh, con la liquidita' all'86,6%.

I prezzi medi si sono attestati tra 115,27 euro/MWh della Sardegna e 142,39 euro/MWh di Nord e Centro Nord. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.

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