Bonomi: orgogliosi per promozione Pnrr da parte Commissione Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 giu - "Siamo orgogliosi che la Commissione Ue abbia approvato il nostro Pnrr necessario per far arrivare i primi fondi dei 191 miliardi che arriveranno entro il 2026". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, all'assemblea di Confindustria Toscana Sud. Ma gli interventi che si faranno "vanno collocati in una visione di politica industriale oltre il Pnrr. Serve un patto pubblico-privato declinato a tutti i livelli". La "meta e' nota: sostenibilita' del nostro sistema con una spinta su un percorso di ripresa che sembra emergere dal Pnrr e dalle riforme collegate: ben 58. Siamo quindi orgogliosi che la Commissione Ue abbia approvato il nostro piano. Il Pnrr portera' una crescita tra l'1,8 e il 3,6% del Pil ma non bastera' a ripagare il debito. Come ha detto Draghi se i soldi saranno spesi in modo responsabile gli sforzi dei paesi membri potranno rimanere strutturali.

Un'apertura che dobbiamo cogliere dopo anni che in Italia sembrava registrarsi un pericoloso ritorno al pubblico dove l'unico strumento era il rinvio. Ci sono momenti in cui e' necessario guardare avanti, lasciarci indietro cio' che ci ha fatto male - ha concluso - e questo e' quel momento. Ora dobbiamo andare avanti e sognare", ha concluso.

bab

