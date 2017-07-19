Bollette: luce e gas, spesi 2.055 euro a famiglia nel 2025, erano 1.200 nel 2018 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 mar - In seconda posizione c'e' la Sicilia, dove lo scorso anno le famiglie hanno consumato in media 2.511 KWh spendendo circa 768 euro.

Al terzo posto il Veneto, con 767 euro, (per 2.505 KWh annui consumati). Guardando alle Regioni dove le bollette della luce sono state piu' leggere, grazie a consumi piu' ridotti, al primo posto si trova la Basilicata, con una spesa media che si e' fermata ad 'appena' 611 euro (a fronte di consumi annui pari a 1.862 KWh), seguita dalla Liguria (635 euro per 1.960 KWh) e dall'Abruzzo (665 euro per 2.085 KWh annui).

Analizzando le bollette del gas 2025, la classifica cambia radicalmente. La Regione con la bolletta piu' salata e' il Trentino-Alto Adige (in media, 1.548 euro, a fronte di consumi annui dichiarati pari a 1.261 Smc), seguita dal Veneto (1.529 euro con consumi a 1.215 Smc) e, sul gradino piu' basso del podio, l'Emilia-Romagna, con una bolletta media annuale a 1.525 euro (1.204 Smc). Quarto posto per la Lombardia, con una bolletta media 2025 di 1.416 euro (1.146 Smc).

