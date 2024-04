Boem: aumento di capitale da 3 mln da Lmdv Capital di Leonardo Maria del Vecchio

Edoardo Tribuzio nuovo ceo, Matteo Giannetti cmo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 apr - Boem, la startup italiana attiva nel mercato dei ready-to-drink con una bevanda a basso contenuto alcolico, annuncia un aumento di capitale da 3 milioni di euro da parte della Lmdv Capitale di Leonardo Maria del Vecchio (quarto figlio del fondatore di Luxottica), che ha dato vita alla bevanda lo scorso anno in collaborazione con Fedez, Lazza e Camillo Bernabe. L'aumento di capitale, secondo quanto si legge in una nota, consentira' di ampliare il team e di rafforzare la presenza sul mercato, con la diffusione della bevanda in locali e supermercati italiani. Contestualmente, la societa' annuncia un nuovo management: Edoardo Tribuzio, ex founder di Mymenu, nel ruolo di ceo, mentre Matteo Giannetti, ex Marketing Manager dei Premium Spirits di Campari Italia, assume il ruolo di Cmo. "I risultati positivi conseguiti nei mesi di test del 2023 - si legge nel comunicato - hanno spinto Lmdv Capital a sottoscrivere l'aumento" diventando cosi' socio di maggioranza con il 54% del capitale, il 43% e' in capo alla Happy Seltz, societa' controllata dalla holding Zedef della famiglia di Fedez e dalla Rome & More srl della famiglia Bernabei, e il 3% alla J Project di Jacopo Lazzarini 'Lazza'.

