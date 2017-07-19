Blue economy: Meloni, 'Settore strategico, in passato potenzialita' soffocate' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - Meloni ha inoltre rimarcato che "in un territorio come quello di Genova e della Liguria, dove avete scelto di celebrare il primo appuntamento di un percorso che vi condurra' nel 2027 anche a Napoli e in Campania concentra competenze, infrastrutture, capacita' industriali che rendono l'Italia protagonista nel Mediterraneo".

Peraltro, "l'economia blu e la cantieristica sono una delle cinque nuove filiere attorno alle quali si sta evolvendo il nostro Made in Italy e che il Governo ha deciso di attenzionare nella politica industriale che sta portando avanti. Perche' il nostro marchio e' un concetto dinamico che nel tempo ha aggiunto alle filiere classiche altri segmenti: l'economia della farmaceutica e dei dispositivi medici, la space economy e la difesa, la filiera del turismo e dell'accoglienza, l'industria culturale e, appunto, l'economia del mare.

Il nostro compito e' sostenere questi settori, farli crescere, renderli sempre piu' competitivi. Puntando, prima di tutto, sulla semplificazione, l'innovazione, la valorizzazione del capitale umano. Come abbiamo fatto, ad esempio, con il Ddl 'risorsa mare', che sta per concludere finalmente il suo iter in Parlamento.

Guardiamo, poi, con grande attenzione alle nuove sfide, come alla dimensione subacquea. Abbiamo istituito il Polo nazionale e siamo la prima nazione europea ad aver costruito una specifica legislazione dedicata a questo dominio, che e' sempre piu' centrale per la nostra economia ma anche per la nostra sicurezza.

Questa - ha assicurato infine la premier - e' la rotta che vogliamo continuare a tracciare, per liberare le potenzialita' ancora inespresse dell'economia del mare".

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(RADIOCOR) 17-04-26 10:10:44 (0219)GOV 5 NNNN