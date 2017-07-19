Bilancia commerciale: Istat, a gennaio surplus di 1,089 miliardi
-1,3% su mese import, -0,1% export (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - A gennaio la bilancia commerciale segna un surplus di 1,089 miliardi. Lo rileva l'Istat. "Nel mese di gennaio 2026 - si legge nel comunicato - si stima una riduzione congiunturale delle importazioni (-1,3%), mentre le esportazioni sono pressoche' stazionarie (-0,1%). La dinamica su base mensile dell'export e' sintesi di un incremento per l'area Ue (+1,4%) e una flessione per l'area extra Ue (-1,6%)".
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(RADIOCOR) 20-03-26 10:06:40 (0197) 5 NNNN